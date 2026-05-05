В России рекордно выросли продажи новых автомобилей

Согласно отчёту, основанному на информации АО «ППК», в апреле 2026 года было реализовано 117,2 тыс. новых автомобилей. Это на 10,8% больше, чем в апреле 2025 года. За первые четыре месяца 2026 года объём рынка достиг 372,1 тыс. машин, что на 3,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Председатель AEB Алексей Калицев назвал апрельскую статистику «достаточно позитивной», отметив оживление продаж. По его словам, текущая динамика во многом объясняется традиционным весенним ростом спроса и реализацией отложенного спроса предыдущих периодов.

Однако глава комитета подчеркнул, что говорить о формировании устойчивой восходящей тенденции пока рано. Сохраняется ряд сдерживающих факторов: высокий уровень цен на автомобили, ограниченная покупательная способность части населения и общая осторожность потребителей при крупных покупках.

«Тем не менее, мы наблюдаем определённые изменения на рынке, за которыми будем внимательно следить в ближайшие месяцы», — добавил Калицев.

Читайте также: