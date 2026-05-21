Опубликовано 21 мая 2026, 10:00
1 мин.

В России резко выросли продажи китайских машин с пробегом

Автоэксперт Целиков: продажи китайских авто с пробегом выросли на 45% . За первые четыре месяца 2026 года объём перепродаж автомобилей китайских брендов на вторичном рынке составил 105,5 тысячи единиц. Это на 45,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было реализовано 72,8 тысячи таких машин. Доля китайских автомобилей на вторичном рынке увеличилась до 5,7%. Об этом сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
Арина Лысенко
«В структуре перепродаж свежих автомобилей (2022−2025 г. в) доля „китайцев“ составляет почти 40%. В то же время среди более старых машин (от 5 лет) доля китайских брендов лишь 2% вторичного рынка», — сообщил Целиков.

По его словам, на вторичном рынке лидируют три китайских бренда: Chery (20,8% от всех перепродаж), Geely (17,7%) и Haval (14,6%). В десятку самых популярных марок также вошли Changan, Lifan, Exeed, Great Wall, Omoda, Tank и Jetour.

Автоэксперт отмечает, что доля полностью электрических моделей среди китайских автомобилей на вторичном рынке составляет 1,4%, а подключаемых гибридов (PHEV) — 4,4%. Для сравнения, на рынке новых автомобилей доля электрокаров у китайских брендов в этом году снизилась до 0,7%, тогда как доля подзаряжаемых гибридов, напротив, выросла до 10%.

