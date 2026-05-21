В России резко выросли продажи китайских машин с пробегом

«В структуре перепродаж свежих автомобилей (2022−2025 г. в) доля „китайцев“ составляет почти 40%. В то же время среди более старых машин (от 5 лет) доля китайских брендов лишь 2% вторичного рынка», — сообщил Целиков.

По его словам, на вторичном рынке лидируют три китайских бренда: Chery (20,8% от всех перепродаж), Geely (17,7%) и Haval (14,6%). В десятку самых популярных марок также вошли Changan, Lifan, Exeed, Great Wall, Omoda, Tank и Jetour.

Автоэксперт отмечает, что доля полностью электрических моделей среди китайских автомобилей на вторичном рынке составляет 1,4%, а подключаемых гибридов (PHEV) — 4,4%. Для сравнения, на рынке новых автомобилей доля электрокаров у китайских брендов в этом году снизилась до 0,7%, тогда как доля подзаряжаемых гибридов, напротив, выросла до 10%.

