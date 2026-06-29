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Опубликовано 29 июня 2026, 12:33
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В России резко взлетели цены на запчасти для иномарок

«Известия»: запчасти для популярных в России иномарок подорожали на 15–20%. Увеличение стоимости деталей произошло с начала 2026 года. Как пишет газета «Известия», такую динамику подтверждают участники автомобильного рынка.
запчасти
запчасти
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Как рассказала изданию глава международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова, с начала 2026 года стоимость запчастей для популярных иномарок увеличилась в среднем на 15−20%. При этом рост цен зависит от категории деталей: базовые расходники и элементы ходовой части подорожали на 9−15%, тогда как редкие комплектующие — кузовные детали и электронные блоки — подскочили в цене на 15−25%.

Алексей Иванов, владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс», также подтвердил подорожание запчастей для иномарок. По его словам, рост наиболее заметен в сегментах, где рынок контролируется ограниченным числом производителей. В первую очередь подорожание коснулось электронных компонентов, оптики и тормозных систем.

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Источник:Известия
Автор:Арина Лысенко
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