Опубликовано 15 мая 2026, 13:50


В России рухнул импорт подержанных авто из Южной Кореи

Автостат: импорт авто с пробегом из Южной Кореи рухнул в два с лишним раза. За первые четыре месяца 2026 года из Южной Кореи в Россию ввезли 9288 подержанных легковых автомобилей (старше трёх лет). Это на 59,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объём поставок составлял 22 855 штук. Об этом сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
© нейросеть
Арина Лысенко
«Связано это в первую очередь с введением коммерческого утильсбора на автомобили мощностью свыше 160 л.с. Именно они являлись основой импорта в Россию. Выбор интересных маломощных автомобилей в Корее не столь велик, как в Китае. Соответственно, произошла переориентация каналов ввоза», — сообщил эксперт.

По его словам, больше половины всего корейского вторичного импорта составляют автомобили местных марок: Kia (31,2%), Hyundai (17,5%), Samsung (8,5%) и Chevrolet корейской сборки (7,8%). Среди европейских брендов встречаются Volkswagen (7,8%), BMW (7%), Mini (5,1%), Mercedes-Benz (4%), Audi (2,9%) и другие.

