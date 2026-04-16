Опубликовано 16 апреля 2026, 12:17
1 мин.

В России создали беспилотник для укладки асфальта

Завод Дорожных машин представил каток c беспилотным управлением. На Международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге был представлен вальцовый вибрационный дорожный каток ДМ-7,7-ВВ. Новинка, как сообщает производитель, оснащена системой беспилотного управления.
© «Завод Дорожных машин»
Алексей Кованов
На текущем этапе управление машиной осуществляется дистанционно. Для этого оператор с пульта по радиоканалу на расстоянии до 250 метров отправляет необходимые команды.

Также модель оснащена оборудованием для автономных режимов управления с удалённого рабочего места или в полностью автономном режиме.

Ранее КамАЗ презентовал 50-тонный грузовой эвакуатор. Официальный партнёр марки КамАЗ — компания «Кузовостроитель» — вывела на рынок автоэвакуатор на шасси нового поколения К5.

Полная масса автомобиля КамАЗ-65 951 достигает 50 тонн, передние оси выдерживают нагрузку до 18 тонн, а задняя тележка — до 32 тонн.

Читайте также:

  • Эксперты назвали минусы кроссовера Geely Cityray
  • Российские автомобили подорожают для граждан Казахстана на 5 млн рублей
  • В России стартовали продажи кроссовера Changan CS75 Pro