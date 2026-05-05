05 мая 2026, 12:53
В России стартовали продажи нового внедорожника стоимостью 10 млн рублей
Марка Rox открыла российские продажи внедорожника Adamas. Rox Adamas заявлен второй моделью бренда, но по факту является улучшенной версией вседорожника Rox 01. У Adamas двигатель-генератор 1.5 заменён агрегатом Mitsubishi, что позволило увеличить совокупную дальность хода до 1226 км против 1135. При этом тяговая батарея емкостью 56 кВт⋅ч и двухмоторный полный привод (475 л.с., 740 Нм) остались неизменными.
© Rox
Базовая версия под названием «Семейная» обладает семиместным интерьером, а стоит — от 10,1 млн рублей. На ближайшее время запланирована локализация сборки автомобилей Rox, что может снизить цены.
Производственным партнёром выступит калининградский завод «Автотор». Но теперь появилась информация, что первые серийные машины российской сборки должны быть переданы покупателям не позднее июня 2026 года.
Ранее Motor назвал плюсы и минусы внедорожника Rox Adamas. Первыми публичными динамическими испытаниями для новинки стали края экстремальных температур, глубоких снежных заносов и поразительно дружелюбных людей.
