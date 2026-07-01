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Опубликовано 01 июля 2026, 14:48
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В России улучшили оснащение бюджетного Belgee

Бренд Belgee обновил комплектации седана S50 на российском рынке . В настоящее время в России модель представлена в трех исполнениях: Active, Style и Prestige. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Belgee S50
Belgee S50
© Belgee
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Оснащение начальной версии Active осталось без изменений. В средней комплектации Style добавились боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира — теперь их общее количество достигло четырёх. В пакет зимних опций, помимо обогрева передних сидений, форсунок стеклоомывателя, зеркал и рулевого колеса, теперь входит и электрообогрев лобового стекла.

Следующая комплектация — Prestige, в дополнение к обогреву лобового стекла, предлагает подогрев задних сидений — опцию, популярную на российском рынке.

Городской седан Belgee S50 оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с. и крутящим моментом 152 Н·м. Мотор отличается большим ресурсом и надёжностью, обеспечивая низкий расход топлива: в смешанном цикле — 6,4 л/100 км. Цена модели на российском рынке стартует от 1,7 млн рублей с учётом скидки 200 тыс. рублей по программе трейд-ин.

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Источник:пресс-служба Belgee
Автор:Арина Лысенко
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