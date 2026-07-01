В России улучшили оснащение бюджетного Belgee

Оснащение начальной версии Active осталось без изменений. В средней комплектации Style добавились боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира — теперь их общее количество достигло четырёх. В пакет зимних опций, помимо обогрева передних сидений, форсунок стеклоомывателя, зеркал и рулевого колеса, теперь входит и электрообогрев лобового стекла.

Следующая комплектация — Prestige, в дополнение к обогреву лобового стекла, предлагает подогрев задних сидений — опцию, популярную на российском рынке.

Городской седан Belgee S50 оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с. и крутящим моментом 152 Н·м. Мотор отличается большим ресурсом и надёжностью, обеспечивая низкий расход топлива: в смешанном цикле — 6,4 л/100 км. Цена модели на российском рынке стартует от 1,7 млн рублей с учётом скидки 200 тыс. рублей по программе трейд-ин.

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