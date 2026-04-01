В России за месяц цены на автомобили изменили 11 брендов

Вопреки общему тренду, премиальный бренд Exeed скорректировал цены в сторону уменьшения. Базовая версия купеобразного кроссовера RX 2025 года выпуска подешевела на 300 тыс. рублей, теперь ее можно приобрести за 4,6 млн рублей.

Марка VGV также снизила стоимость, но символически — на 90 рублей. Это коснулось кроссоверов U70 Pro и U75 Plus белорусской сборки во всех комплектациях. Цены на них теперь стартуют от 2,4 млн и 3 млн рублей соответственно.

Среди тех, кто последовал за рыночным трендом, оказался УАЗ. Все модели бренда в комплектациях 2026 года подорожали на 47,4−60,6 тыс. рублей. Внедорожник «Патриот» теперь стоит от 1,93 млн рублей, а «Хантер» — от 1,72 млн до 2,04 млн рублей.

Российский бренд Tenet, выпускающий на бывшем калининградском заводе Volkswagen модели на базе Chery, увеличил цены на кроссоверы T4 и T8 на 20 тыс. рублей.

Калининградский «Автотор» сделал дороже рамные пикапы Ambertruck Work и Work NF — они прибавили 60 и 70 тыс. рублей. соответственно. А другой отечественный производитель, Evolute, повысил рекомендованные розничные цены на электрокроссовер i-Joy второго поколения на 49−59 тыс. рублей. Сейчас модель стоит от 2,82 млн до 3,02 млн рублей, однако с учетом госпрограммы льготного автокредитования можно получить скидку в 925 тыс. рублей.

Из китайских брендов цены скорректировали Haval, BAIC, BAW, Nordcross и Hongqi. Haval увеличил стоимость кроссовера M6 2026 года с механической коробкой передач на 50 тыс. рублей. BAIC поднял цены на седан U5 Plus, кроссовер X55 и внедорожник BJ60 на 61−150 тыс. рублей. Прибавил в цене коммерческий минивэн BAW MPV: грузовая версия стала дороже на 120 тыс. рублей, пассажирская — на 140 тыс. рублей.

Гибридный семиместный кроссовер Nordcross 001, представляющий собой адаптированную для экспортных рынков модель Lynk & Co 09, подорожал на 300 тыс. рублей. и теперь стоит 7,13 млн рублей. Премиальный Hongqi повысил цены на три модели на 30−170 тыс. рублей: седан H5 прибавил 170 тыс., H9 — 30 тыс., а кроссовер HS3 — 120 тыс. рублей.

«Москвич» в марте объявил специальные цены на городской кроссовер «Москвич 3» со скидкой по госпрограмме при покупке в кредит, однако рекомендованную розничную цену производитель не снижал.

