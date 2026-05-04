Опубликовано 04 мая 2026, 09:08
В России запатентовали новую автомобильную марку

Концерн FAW запатентовал в России автомобильную марку Joyee. В базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности появилась заявка на регистрацию интеллектуальных прав на бренд Joyee. На факт появления заявки обратил внимание журнал Motor.
Bestune Yueyi 03
Алексей Кованов
Joyee — это обособленная линейка бюджетных электрифицированных автомобилей, которыми торгуют дилеры FAW Bestune. В Китае вместо Joyee используется локальная марка Yueyi.

В актуальную гамму моделей входят компактный электрический кроссовер Joyee 03 и компактный гибридный кроссовер Joyee 07, компанию которым вскоре составит среднеразмерный лифтбек 08.

Стоит уточнить, что регистрация бренда через Федеральную службу по интеллектуальной собственности не означает, что компания планирует выводить автомобили на рынок РФ. Заявителем выступила компания «Чайна ФАВ Груп».

Ранее российская пресс-служба Bestune (входит в FAW) уже не раз делилась новостями о бренде Joyeei. О том, что Joyee может появиться в России, напрямую не сообщалось, однако такие слухи ходили.

При этом агентство «Автостат» сообщало, что для запуска на российском рынке рассматриваются две модели: полностью электрический Joyee 03 и гибридный Joyee 07.

