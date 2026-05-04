В России запатентовали новую автомобильную марку

Joyee — это обособленная линейка бюджетных электрифицированных автомобилей, которыми торгуют дилеры FAW Bestune. В Китае вместо Joyee используется локальная марка Yueyi.

В актуальную гамму моделей входят компактный электрический кроссовер Joyee 03 и компактный гибридный кроссовер Joyee 07, компанию которым вскоре составит среднеразмерный лифтбек 08.

Стоит уточнить, что регистрация бренда через Федеральную службу по интеллектуальной собственности не означает, что компания планирует выводить автомобили на рынок РФ. Заявителем выступила компания «Чайна ФАВ Груп».

Ранее российская пресс-служба Bestune (входит в FAW) уже не раз делилась новостями о бренде Joyeei. О том, что Joyee может появиться в России, напрямую не сообщалось, однако такие слухи ходили.

При этом агентство «Автостат» сообщало, что для запуска на российском рынке рассматриваются две модели: полностью электрический Joyee 03 и гибридный Joyee 07.

