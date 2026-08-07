В Россию привезли кроссовер Skoda с хорошим мотором за 2,6 млн рублей
Автомобили укомплектованы 150-сильным турбомотором 1.5 TSI, что позволяет ввезти машину по льготной ставке утилизационного сбора (коммерческий тариф действует на технику мощнее 160 л.с.).
Skoda Kamiq — это автомобиль для тех, кто ищет практичный, просторный и относительно недорогой городской кроссовер от европейского бренда. Его главные козыри — надёжная техническая часть, просторный салон и эргономичный интерьер.
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Однако стоит быть готовым к компромиссам в виде жёсткой подвески. При выборе конкретного экземпляра важно сверять комплектацию, так как Skoda предлагает широкий выбор версий, где каждую можно дополнить опциями.
У европейской техники под капотом скрывается агрегат 1.5 TSI отдачей 150 л.с. Для справки, автомобили китайской сборки, построенные на старой платформе PQ25, укомплектованы атмосферным двигателем мощностью 110 л.с.
С этим мотором кроссовер чешской марки разгоняется до 100 км/ч за 8,3 с, а максимальная скорость достигает 215 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 5,6-6,5 л/100 км.
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