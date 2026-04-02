Опубликовано 02 апреля 2026, 14:131 мин.
В Сети появилась информация о 840-сильной Lada Granta
Появилось видео с 840-сильной Lada Granta за 8 млн рублей. В Сети вирусится видео с тюнингованной версией Lada Granta на 840 л.с., сообщает Telegram-канал No Limits. Для сравнения, самая мощная серийная версия «Гранты», которую делал АвтоВАЗ (его придворное ателье Lada Sport), это Lada Granta NFR. Она имела форсированный двигатель 1.6 мощностью 136 л.с.
© No Limits
По уверениям автора видео, седан разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды и стоит 8 млн рублей. Но есть предположение, что видеоролик сгенерирован нейросетью, что выдаёт правое расположение руля.
Кроме того, на кадрах видно, что двигатель прототипа расположен продольно, хотя переднеприводные модели марки Lada традиционно имеют поперечное расположение силового агрегата.
Читайте также:
- Позор авторынка: эти идеальные машины провалились в продажах из-за нелепых стереотипов
- Стало известно, почему популярные в РФ китайские машины никому не нужны в КНР
- В мире вновь возник интерес к почти забытому типу кузова
Источник:No Limits
Автор:Алексей Кованов