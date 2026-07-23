В США могут по политическим мотивам запретить автомобили марки Mercedes

Формальный повод звучит так: запрет деятельности автопроизводителей, у которых более 15% акций принадлежат структурам из Поднебесной. У компании Mercedes этот порог пробит: почти пятая часть империи принадлежит китайским инвесторам.

В частности, BAIC Group держит пакет в 9,98%, а Ли Шуфу, основатель холдинга Geely, контролирует еще 9,69%. Итого — без малого двадцать процентов пассивного владения.

«Мы предотвращаем абсолютное, тотальное и полное разрушение нашей промышленной базы», — заявил республиканец от штата Огайо Берни Морено, комментируя инициативу.

Читайте также:

Законопроект предусматривает переходный период до 2030 года. Это даёт юристам Mercedes ровно три года, чтобы либо переписать структуру собственности, либо пролоббировать изменения в законодательстве.

Учитывая, что немцы собирают машины в Таскалусе (Алабама) с девяностых годов, недавно вложили дополнительные 4 млрд долларов и открыли ещё один конвнейер в Южной Каролине, для них может быть сделано исключение.