В США выставили на продажу родстер Mazda MX-5 Miata с дизайном Ferrari 250 GTO

Под капотом остался стандартный 2,0-литровый атмосферный двигатель Skyactiv-G, шестиступенчатая механическая коробка передач и задний привод. Выпускная система заменена на Borla. Все заводские системы безопасности и комфорта сохранены, включая подушки безопасности, ABS, систему стабилизации, климат-контроль, навигацию и камеру заднего вида. Складная жесткая крыша также полностью работоспособна.

Организаторы аукциона отмечают, что создатели проекта не пытались выдать автомобиль за оригинальный Ferrari 250 GTO, который на рынке оценивается в десятки миллионов долларов. Напротив, это доступная альтернатива, пригодная для повседневного использования.

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