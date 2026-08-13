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Опубликовано 13 августа 2026, 11:11
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В США выставили на продажу родстер Mazda MX-5 Miata с дизайном Ferrari 250 GTO

На аукционе Mecum в Нэшвилле представлен необычный автомобиль — Mazda MX-5 Miata RF 2017 года, получивший карбоновый кузов в стиле легендарного Ferrari 250 GTO. Проект реализован мастерской Modern Custom Classics из Северной Алабамы под руководством Дэррина Вуда, сообщает Carscoops.
Mazda MX-5 Miata
Mazda MX-5 Miata
© Mecum
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Специалисты изготовили вручную из углепластика передние и задние крылья, панели дверей, боковины и крышку багажника. Автомобиль также получил стилизованные колёса, тройные боковые воздухозаборники и сдвоенные задние фонари, отсылающие к оригинальному 250 GTO.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Mazda MX-5 Miata

© Mecum

Под капотом остался стандартный 2,0-литровый атмосферный двигатель Skyactiv-G, шестиступенчатая механическая коробка передач и задний привод. Выпускная система заменена на Borla. Все заводские системы безопасности и комфорта сохранены, включая подушки безопасности, ABS, систему стабилизации, климат-контроль, навигацию и камеру заднего вида. Складная жесткая крыша также полностью работоспособна.

Организаторы аукциона отмечают, что создатели проекта не пытались выдать автомобиль за оригинальный Ferrari 250 GTO, который на рынке оценивается в десятки миллионов долларов. Напротив, это доступная альтернатива, пригодная для повседневного использования.

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Источник:Carscoops
Автор:Алексей Морозов
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#Ferrari
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