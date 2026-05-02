Новости
Опубликовано 02 мая 2026, 09:34
1 мин.

В США задержали россиянина за скручивание пробега автомобилей

В США арестовали россиянина, два года скручивавшего пробег подержанным автомобилям. Полиция Мариетты (штат Джорджия) арестовала 32-летнего гражданина России Альберта Константина, которого обвиняют в систематическом скручивании пробега на подержанных автомобилях. Об этом сообщает канал CBS News.
Скручивание пробега автомобиля
© Нейросеть
Алексей Морозов

По данным правоохранителей, Константин занимался незаконной деятельностью не менее двух лет. Он намеренно занижал реальный километраж машин, чтобы продавать их по завышенной цене ничего не подозревающим покупателям.

Полиция провела контрольную закупку: офицер под прикрытием попытался приобрести у Константина автомобиль через маркетплейс. В ходе сделки подозреваемый предоставил поддельный отчёт Carfax, в котором пробег был указан как 94,5 тыс. миль (152 тыс. километров), тогда как реальный составлял 288 тыс. мили (464 тыс. километров). Всего, по данным следствия, от этой схемы пострадали как минимум четыре покупателя, а общая прибыль от мошеннических продаж составила около $ 82 тыс.

Константину предъявлены обвинения по четырем пунктам — тяжкие уголовные преступления за мошенничество и за манипуляции с одометрами.

Арестованный был передан в распоряжение Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Записи тюрьмы округа Кобб подтверждают, что Константин является гражданином России.

Полиция Мариетты призвала всех, кто покупал автомобили у Константина, проверить историю машин через Carfax и сравнить показания пробега. Жертв мошенничества просят обращаться в полицейский участок, сообщает канал.

Источник:CBS News
Автор:Алексей Морозов
Тег:
#США