Опубликовано 06 мая 2026, 10:181 мин.
В Узбекистане автосалоны впервые начнут работать в выходные дни
Автосалоны Узбекистана начнут принимать клиентов по выходным. Акционерное общество «UzAuto Motors» совместно с банками-партнёрами наладило возможность обслуживания клиентов в дилерских центрах руспублики, торгующих автомобилями Chevrolet, по выходным дням, выяснил журнал Motor. До этого покупатели могли приобрести новую машину строго по будням.
Отныне дилерские центры Chevrolet будут открыты для посетителей по выходным. Клиенты смогут выбрать автомобиль, а также получить необходимую информацию по банковским услугам и условиям беспроцентной рассрочки.
Ранее компания UzAuto объявила скидки на коммерческое семейство Chevrolet Damas. Как выяснила редакция журнала Motor, размер дисконта составляет 5 млн сумов (31 тыс. рублей).
Теперь грузовой фургон можно приобрести за 88 млн сумов (550 тыс. рублей), а пассажирские микроавтобус или комби - за 92 тыс. сумов (570 тыс. рублей).
