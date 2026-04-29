Опубликовано 29 апреля 2026, 05:37
В Узбекистане фургон Chevrolet Damas подешевел до 550 тысяч рублей

В Узбекистане стартовали продажи Chevrolet Damas за 550 тысяч рублей. Компания UzAuto объявила скидки на коммерческое семейство Chevrolet Damas. Как выяснила редакция журнала Motor, размер дисконта составляет 5 млн сумов (31 тыс. рублей). Теперь фургон можно приобрести за 88 млн сумов (550 тыс. рублей), а микроавтобус или комби - за 92 тыс. сумов (570 тыс. рублей).
Chevrolet Damas
Алексей Кованов
Chevrolet Damas — один из немногих автомобилей, который всё ещё оснащается карбюраторным двигателем. В движение машину приводит трёхцилиндровый 800-кубовый двигатель мощностью 38 л.с..

На задние колёса тяга передаётся через 5-ступенчатую механическую коробк уперелач. В кузове минивэна длиной менее четырёх метров расположены 3 ряда сидений, но также выпускаются фургон, комби и скорая помощь.

Ранее сообщалось, что выпуск этой генерации Chevrolet Damas на заводе компании UzAuto прекращён. Можно предположить, что сейчас дилеры распродают складские остатки выпущенных автомобилей.

При этом узбекистанский офис марки Chevrolet открыл продажи нового поколения модели Damas. Машина следующего поколения представляет собой переименованный китайский Wuling Hongguang V.

