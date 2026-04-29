В Узбекистане фургон Chevrolet Damas подешевел до 550 тысяч рублей

Chevrolet Damas — один из немногих автомобилей, который всё ещё оснащается карбюраторным двигателем. В движение машину приводит трёхцилиндровый 800-кубовый двигатель мощностью 38 л.с..

На задние колёса тяга передаётся через 5-ступенчатую механическую коробк уперелач. В кузове минивэна длиной менее четырёх метров расположены 3 ряда сидений, но также выпускаются фургон, комби и скорая помощь.

Ранее сообщалось, что выпуск этой генерации Chevrolet Damas на заводе компании UzAuto прекращён. Можно предположить, что сейчас дилеры распродают складские остатки выпущенных автомобилей.

При этом узбекистанский офис марки Chevrolet открыл продажи нового поколения модели Damas. Машина следующего поколения представляет собой переименованный китайский Wuling Hongguang V.

Читайте также: