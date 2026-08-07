Теперь самая доступная версия модели — фургон Chevrolet Damas — предлагается по цене 78,2 млн сумов, то есть 540 тыс. рублей. Стоимость других модификаций также была пересмотрена: комби стоит 81,4 млн сумов (560 тыс. рублей), а минивэн можно приобрести за 82 млн сумов (570 тыс. рублей).

Специальные цены будут действовать до 10 сентября 2026 года включительно. Важным условием для получения скидки является полная предоплата стоимости автомобиля. При покупке машины через коммерческие банки воспользоваться акцией нельзя.

Классический Chevrolet Damas — это проверенный временем коммерческий автомобиль. У него бензиновый 3-цилиндровый двигатель объёмом 0,8 литра (796 см³), мощностью 38 л.с. Автомобиль оснащается 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеет задний привод.

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