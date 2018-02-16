Новый Volvo V60 раскрыли до премьеры

В интернете появились первые фотографии, на которых показан универсал Volvo V60 нового поколения. Снимки опубликовало боснийское издание Automotosvijet, которое позже удалило их. Изображения остались у Motor1.

Судя по фотографиям, дизайн V60 будет выполнен в том же стиле, что и другие современные модели шведской марки. При этом пока неизвестно, как будет выглядеть интерьер новинки: в Сеть попали только изображения экстерьера.

Накануне компания Volvo опубликовала несколько тизеров V60 нового поколения, а также сообщила, что первый показ модели состоится в среду, 21 февраля.

Предполагается, что Volvo V60 построят на модульной платформе SPA. Она же использовалась при создании XC60, XC90, S90 и V90 последних поколений. Ожидается так же, что топовая версия универсала будет комплектоваться гибридной силовой установкой мощностью 407 лошадиных сил.

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