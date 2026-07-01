Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом
«Действительно, ситуация непростая, нелегкая», — сказала Матвиенко, упомянув, что президент Владимир Путин провёл совещание, посвящённое обеспечению сельского хозяйства бензином, керосином и дизельным топливом.
В понедельник эта тема обсуждалась на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. По словам сенатора, рабочая группа правительства сейчас ищет пути решения проблемы, однако для её устранения требуется время.
«Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», — добавила Матвиенко, комментируя сообщения о сложностях с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами.
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