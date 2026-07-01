Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом

«Действительно, ситуация непростая, нелегкая», — сказала Матвиенко, упомянув, что президент Владимир Путин провёл совещание, посвящённое обеспечению сельского хозяйства бензином, керосином и дизельным топливом.

В понедельник эта тема обсуждалась на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. По словам сенатора, рабочая группа правительства сейчас ищет пути решения проблемы, однако для её устранения требуется время.

«Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», — добавила Матвиенко, комментируя сообщения о сложностях с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами.

Читайте также:

Автоэксперт Пархомчук назвал условия, при которых гул шин предвещает ДТП

АвтоВАЗ раскрыл дату старта выпуска обновленного внедорожника Niva Legend

Кредит одобрили: Range Rover и Toyota Land Cruiser Prado стали лидерам продаж на Украине