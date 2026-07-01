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Опубликовано 01 июля 2026, 11:05
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Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом

Матвиенко назвала ситуацию с топливом “непростой” и призвала не драматизировать. Об этом председатель Совета Федерации заявила на пленарном заседании верхней палаты парламента, передает ТАСС.
АЗС
АЗС
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«Действительно, ситуация непростая, нелегкая», — сказала Матвиенко, упомянув, что президент Владимир Путин провёл совещание, посвящённое обеспечению сельского хозяйства бензином, керосином и дизельным топливом.

В понедельник эта тема обсуждалась на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. По словам сенатора, рабочая группа правительства сейчас ищет пути решения проблемы, однако для её устранения требуется время.

«Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», — добавила Матвиенко, комментируя сообщения о сложностях с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами.

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Источник:ТАСС
Автор:Арина Лысенко
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