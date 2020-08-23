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У Aston Martin возникли проблемы с доводкой гиперкара Valkyrie

Дорожные испытания прототипа Valkyrie выявили ряд сложностей

© Aston Martin
Сергей Ильин
Компания Aston Martin столкнулась с проблемами в ходе тестов гиперкара Valkyrie на дорогах общего пользования. Прототипы двухдверки показали низкую надёжность, а также оказались слишком шумными и сложными в управлении. Первые клиенты должны получить гиперкары в конце 2020 года, но не исключено, что сроки скорректируют.

По данным портала TheSupercarBlog, неполадки с супергибридом Valkyrie на фоне «коронавирусного» кризиса и общих убытков могут вынудить Aston Martin отказаться от проекта.

Впрочем, в разработку и доводку флагманской модели вложено много сил и средств, а все 175 экземпляров гиперкара давно проданы, так что решение свернуть программу Valkyrie ударит по имиджу бренда Aston Martin и станет неудачей для нового гендиректора Тобиаса Мёрса.

Официально Aston Martin не подтверждает возникшие сложности, но проблемы объяснимы, ведь фирма пытается разработать дорожный автомобиль с «формульной» аэродинамикой, безумным 1014-сильным атмосферным 6,5-литровым двигателем Cosworth, 162-сильным электромотором и системой рекуперации кинетической энергии. На разных стадиях проекту помогали команда Red Bull Advanced Technologies, легендарный конструктор Формулы-1 Эдриан Ньюи и хорватский стартап Rimac.

Первоначально производство Aston Martin Valkyrie планировали начать в 2018 году, затем сроки передвинули на конец 2019-го, и по всей видимости товарные машины не будут готовы даже к концу 2020-го.

Впрочем, Aston Martin не одинок: концерн Daimler столкнулся с похожими трудностями, разрабатывая Mercedes-AMG One с «формульным» турбомотором 1.6. В качестве компенсации за срыв сроков, заказчикам гиперкара предложили с 85-процентной скидкой приобрести спецверсию AMG GT Black Series.

Источник: TheSupercarBlog.com