У Aston Martin возникли проблемы с доводкой гиперкара Valkyrie

По данным портала TheSupercarBlog, неполадки с супергибридом Valkyrie на фоне «коронавирусного» кризиса и общих убытков могут вынудить Aston Martin отказаться от проекта.

Впрочем, в разработку и доводку флагманской модели вложено много сил и средств, а все 175 экземпляров гиперкара давно проданы, так что решение свернуть программу Valkyrie ударит по имиджу бренда Aston Martin и станет неудачей для нового гендиректора Тобиаса Мёрса.

Официально Aston Martin не подтверждает возникшие сложности, но проблемы объяснимы, ведь фирма пытается разработать дорожный автомобиль с «формульной» аэродинамикой, безумным 1014-сильным атмосферным 6,5-литровым двигателем Cosworth, 162-сильным электромотором и системой рекуперации кинетической энергии. На разных стадиях проекту помогали команда Red Bull Advanced Technologies, легендарный конструктор Формулы-1 Эдриан Ньюи и хорватский стартап Rimac.