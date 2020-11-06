Идеальную «Копейку» почти без пробега оценили в миллион рублей

Кузов ВАЗ-21013 выкрашен в оригинальный бежевый цвет и, судя по фотографиям в объявлении, он находится в идеальном состоянии – нет следов ржавчины и даже пыли. Салон с креслами, обитыми черным кожзамом, также сохранился в первозданном виде. Под капотом – никаких признаков эксплуатации, в багажнике имеется запасное колесо. «Копейка» укомплектована бензиновым 1,2-литровым мотором мощностью 64 лошадиных сил, который сочетается с четырехступенчатой механической коробкой.
Фото: Auto.ru
«Копейка» по цене Skoda Octavia: сколько бы сегодня стоили советские автомобили
1,1 миллиона рублей – это высокая цена даже для автомобиля в таком состоянии. Например, в середине октября появилось объявление о продаже ВАЗ-2101 1974 года выпуска на раритетных черных номерах советского образца и с пробегом всего 8,5 тысячи километров. Его оценили в 549 999 рублей.
Ее один пример – экспортный ВАЗ-21013 (он же Lada 1200S) 1986 года, который поехал 44 862 километра. Житель Маналапана, штат Нью-Джерси, готов был расстаться с ним в 2018 году за 9999 долларов (775,4 тысячи рублей).