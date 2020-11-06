Идеальную «Копейку» почти без пробега оценили в миллион рублей

На Auto.ru появилось объявление о продаже ВАЗ-21013 1982 года выпуска за 1,1 миллион рублей – за эту цену, например, можно приобрести новую Lada Vesta Sport с 145-сильным мотором. По словам продавца, «Копейку» не реставрировали и она полностью оригинальная. За 38 лет у автомобиля был всего один владелец, который держал машину в теплом гараже и не ездил на ней. Этим объясняется крошечный пробег 70 километров.