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Идеальную «Копейку» почти без пробега оценили в миллион рублей

38-летний ВАЗ-21013 стоит как новая Lada Vesta Sport

ВАЗ-21013 1982 года © Auto.ru
Лиза Будрина
На Auto.ru появилось объявление о продаже ВАЗ-21013 1982 года выпуска за 1,1 миллион рублей – за эту цену, например, можно приобрести новую Lada Vesta Sport с 145-сильным мотором. По словам продавца, «Копейку» не реставрировали и она полностью оригинальная. За 38 лет у автомобиля был всего один владелец, который держал машину в теплом гараже и не ездил на ней. Этим объясняется крошечный пробег 70 километров.

Кузов ВАЗ-21013 выкрашен в оригинальный бежевый цвет и, судя по фотографиям в объявлении, он находится в идеальном состоянии нет следов ржавчины и даже пыли. Салон с креслами, обитыми черным кожзамом, также сохранился в первозданном виде. Под капотом никаких признаков эксплуатации, в багажнике имеется запасное колесо. «Копейка» укомплектована бензиновым 1,2-литровым мотором мощностью 64 лошадиных сил, который сочетается с четырехступенчатой механической коробкой.

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ВАЗ-21013 1982 года

Фото: Auto.ru

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1,1 миллиона рублей это высокая цена даже для автомобиля в таком состоянии. Например, в середине октября появилось объявление о продаже ВАЗ-2101 1974 года выпуска на раритетных черных номерах советского образца и с пробегом всего 8,5 тысячи километров. Его оценили в 549 999 рублей.

Ее один пример экспортный ВАЗ-21013 (он же Lada 1200S) 1986 года, который поехал 44 862 километра. Житель Маналапана, штат Нью-Джерси, готов был расстаться с ним в 2018 году за 9999 долларов (775,4 тысячи рублей).

Источник: Auto.ru