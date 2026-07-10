Ведет к Альцгеймеру: водителей предупредили об опасной химии в шинах

«Производители добавляют в резину вещество 6PPD, защищающее шины от растрескивания. При истирании покрышки частицы 6PPD вступают в реакцию с атмосферным озоном и превращаются в 6PPD-хинон — загрязнитель, который оседает в дорожной пыли, попадает в водоемы и уже обнаружен в моче и крови людей», — отмечается в публикации.

Чунь Чжан из Медицинского колледжа Трех ущелий Чунцина и Цзинци Чжан из Чэнду университета традиционной китайской медицины провели компьютерное моделирование и сопоставили список белков-мишеней 6PPD-хинона с генами, связанными с болезнью Альцгеймера. В результате этого было найдено 92 общих точки и выделены ключевые гены, особенно активные в коре головного мозга и базальных ганглиях — зонах, которые при деменции страдают в первую очередь.

Выяснилось, что молекула 6PPD-хинона способна физически встроиться в ключевые белки как ключ в замок и блокировать их нормальную работу. Авторы подчеркнули, что их выводы сделаны математическими методами и требуют подтверждения экспериментами на клетках и животных.

Чтобы токсичная пыль от истирания автомобильных шин (микропластик и химические соединения) гарантированно не долетала до окон, дом должен быть удален от края проезжей части минимум на 50–100 метров, а при интенсивном трафике или оживленной автомагистрали — на 150–300 метров.

Дело в том, что частицы износа шин делятся на фракции разного размера, и их поведение в воздухе сильно различается. Распределение шинной пыли по расстоянию до 5–10 метров: оседает до 80% общей массы шинного отсева. Это крупные, тяжелые частицы (более 30–50 мкм).

Они падают на обочину, тротуары и газон. До 30–50 метров: концентрация пыли падает в 5–7 раз. На этом расстоянии оседает большинство средних частиц. Свыше 100 метров: сюда долетают только самые мелкие, незаметные глазу мелкодисперсные частицы (PM10 и PM2.5), которые по весу составляют всего пару процентов от общего объема выбросов шин, но являются самыми токсичными для дыхания.

Воздушный поток от колес поднимает основное облако пыли на 1,5–2 метра от земли, но турбулентные потоки от фур закручивают мелкую взвесь на высоту до 8–11 метров (уровень 3–4 этажа). С точки зрения чистоты воздуха в городских условиях безопасными считаются окна, начиная с 5–6 этажа и выше, при условии, что под окнами нет многополосного затора.

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