Асимметричный Hyundai Veloster N обзавелся «злой» версией Performance

В салоне хот-хэтча появились накладки на пороги с логотипом N, карбоновые кресла Sabelt, алюминиевый рычаг КПП, цветные ремни безопасности и специальные напольные коврики. Обивка руля, потолка, передней панели и дверей — из алькантары. Двигатель и трансмиссию трогать не стали: концептуальный Veloster N Performance по-прежнему оснащен 2,0-литровым турбомотором с отдачей 275 лошадиных сил (353 Нм крутящего момента) и шестиступенчатой «механикой».