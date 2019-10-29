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11:25

Асимметричный Hyundai Veloster N обзавелся «злой» версией Performance

Шоу-кар дебютирует на выставке SEMA в Лас-Вегасе

Команда кастомайзеров Hyundai построила для шоу SEMA концепт Veloster N Performance. От серийного хот-хэтча он отличает афтермаркет-компонентами, которые уже сейчас можно использовать для тюнинга модели.

Стоковый Hyundai Veloster N прошел основательную модернизацию. Шоу-кар оснастили койловерами Extreme Racing с пружинами H&R, стабилизаторами Daewon Steel, передней, задней и центральной распорками, тормозами с 380-миллиметровыми роторами спереди и 360-миллиметровыми сзади, коваными алюминиевыми суппортами Alcon, 19-дюймовыми колесами OZ с покрышками Pirelli P-Zero Corsa, выхлопом Capristo с анодированными насадками, капотом и аэродинамическим обвесом KWA.

Тот же самый автомобиль, но под названием Performance Car, показали на автосалоне в Сеуле весной этого года как пример заводского тюнинга. Хэтчбек получит 45 новых элементов, включая 14 деталей, затрагивающих техническую начинку машины.

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В салоне хот-хэтча появились накладки на пороги с логотипом N, карбоновые кресла Sabelt, алюминиевый рычаг КПП, цветные ремни безопасности и специальные напольные коврики. Обивка руля, потолка, передней панели и дверей — из алькантары. Двигатель и трансмиссию трогать не стали: концептуальный Veloster N Performance по-прежнему оснащен 2,0-литровым турбомотором с отдачей 275 лошадиных сил (353 Нм крутящего момента) и шестиступенчатой «механикой».

Помимо Veloster N Performance, на SEMA дебютирует внедорожный Veloster Grappler. Внешне от дорожного Veloster концепт отличает увеличенным клиренсом, срезанными бамперами с защитными пластинами, кенгурятником, карбоновым капотом Seibon и дополнительной светотехникой Baja Designs.