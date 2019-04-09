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11:40

Раскрыта внешность и интерьер самого маленького кроссовера Hyundai

Модель Venue дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке в середине апреля

Компания Hyundai опубликовала эскизы самого маленького кроссовера в линейке, который получит названием Venue. Целевой аудиторией доступного субкомпакта станут «городские предприниматели», а его публичный дебют состоится на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.

Судя по изображениям и ранее опубликованным шпионским снимкам, дизайн Hyundai Venue будет выполнен в стиле последних моделей южнокорейской марки. При этом задние фонари кроссовера похожи на детали концепта Carlino. Салон вседорожника также будет схож по архитектуре с Santa Fe и Kona.

По предварительной информации, Venue получит бензиновый турбомотор объемом один литр, работающий в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Кроме того, в гамму двигателей должны войти 1,4-литровые агрегаты (бензиновый и дизельный), выдающие около 100 сил.

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По задумке корейской марки, имя Venue отсылает к «месту, где люди хотят быть замеченными». А также Venue — это место, которое нужно обязательно посетить по дороге к конечному пункту назначения.

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