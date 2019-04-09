Раскрыта внешность и интерьер самого маленького кроссовера Hyundai

Судя по изображениям и ранее опубликованным шпионским снимкам, дизайн Hyundai Venue будет выполнен в стиле последних моделей южнокорейской марки. При этом задние фонари кроссовера похожи на детали концепта Carlino. Салон вседорожника также будет схож по архитектуре с Santa Fe и Kona.