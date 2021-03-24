24 марта, 18:05

Найден первый советский мопед для путешествий

Это единственный существующий экземпляр «Верховина-3 Турист»

© OlegAC / Drive2.ru
Лиза Будрина
Блогер OlegAC рассказал об уникальной находке: он обнаружил единственный существующий экземпляр модели «Верховина-3 Турист», первого советского мопеда для путешествий (так называемый туринг). Этот «Турист» был выпущен Львовским мотозаводом в 1971 году.

Базой для туристической версии послужила модель ЛМЗ МП-048 «Верховина-3». От стандартного мопеда туринг отличался боковыми кофрами, которые были частью стандартного оснащения, и ветровым стеклом. Уже в 1972 году производство «Туриста» свернули, и эксперты сходятся во мнении, что таких мопедов было выпущено очень мало — речь идет даже не о тысячах, а скорее о сотнях штук.

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Не все детали удалось найти: дуги, ветровое стекло, крепления и сумки на восстановленном «Туристе» не оригинальные. Кофры были сшиты на заказ по сохранивштмся фотографиям «Верховина-3 Турист»

Фото: OlegAC / Drive2.ru

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Найденный экземпляр был восстановлен на базе донора с тем же сроком выпуска. В процессе воссоздания туринга приходилось ориентироваться на вырезки из старых журналов и каталоги Львовского мотозавода, в том числе экспортные.

2-сильный двигатель, установленный на этой «Верховина-3 Турист», никогда не вскрывался — в процессе реставрации лишь сняли крышки, поменяли масло и заменили поршневую систему. Задний багажник у мопеда стандартный: он закреплен на дуге, расположенной над задним фонарем. Этот элемент также пришлось восстанавливать по сохранившимся снимкам модели.

«Турист» находится в рабочем состоянии, и блогер пообещал прокатиться на нем, когда позволят погодные условия.

Видео: Oleg AC / YouTube.com

В числе последних находок OlegAC — «Верховина-6 Спорт» в идеальном состоянии и единственный сохранившийся в заводском виде ЛМЗ-2.158Т «Верховина-Турист»(ЛМЗ-2.158Т «Верховина-Турист»).

Источник: OlegAC / Drive2.ru