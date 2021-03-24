Найден первый советский мопед для путешествий

Найденный экземпляр был восстановлен на базе донора с тем же сроком выпуска. В процессе воссоздания туринга приходилось ориентироваться на вырезки из старых журналов и каталоги Львовского мотозавода, в том числе экспортные.

2-сильный двигатель, установленный на этой «Верховина-3 Турист», никогда не вскрывался — в процессе реставрации лишь сняли крышки, поменяли масло и заменили поршневую систему. Задний багажник у мопеда стандартный: он закреплен на дуге, расположенной над задним фонарем. Этот элемент также пришлось восстанавливать по сохранившимся снимкам модели.

«Турист» находится в рабочем состоянии, и блогер пообещал прокатиться на нем, когда позволят погодные условия.