Стартовали продажи «молодёжной» Lada XRay с «Яндекс.Авто»

Новый вариант с пакетом Multimedia дополнен модемом 4G для выхода в интернет и поддержания работы онлайн-сервисов «Яндекса»: «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Музыка, «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Браузер», «Кинопоиск» и голосового помощника Алиса. При покупке автомобиля клиент получает шесть месяцев интернета и полугодовую подписку на «Яндекс.Музыку».

В «АвтоВАЗ» заявляют, что XRay Club с Multimedia стоит на 40 процентов дешевле моделей с аналогичным оборудованием.