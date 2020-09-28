Стартовали продажи «молодёжной» Lada XRay с «Яндекс.Авто»

Lada XRay Club создана на базе комплектации Comfort, и при этом имеет элементы топ-версий Luxe. Внешне новинку можно отличить от обычного хэтчбека по оригинальных элементов дизайна экстерьера и интерьера: логотипам Club на багажной двери, 16-дюймовым легкосплавным дискам «Феникс», чёрным корпусам наружных зеркал и глубокой тонировке. В список оборудования входят климат-контроль, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, парктроник и обивка сидений с вышитым названием серии.
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Новый вариант с пакетом Multimedia дополнен модемом 4G для выхода в интернет и поддержания работы онлайн-сервисов «Яндекса»: «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Музыка, «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Браузер», «Кинопоиск» и голосового помощника Алиса. При покупке автомобиля клиент получает шесть месяцев интернета и полугодовую подписку на «Яндекс.Музыку».
В «АвтоВАЗ» заявляют, что XRay Club с Multimedia стоит на 40 процентов дешевле моделей с аналогичным оборудованием.
Толльятинский автопроизводитель продолжает выпускать всё новые версии XRay, рассчитывая повысить спрос на эту модель, в особенности среди молодёжи. Однако пока приподнятый хэтчбек остаётся самым невостребованным в линейке: так, за восемь месяцев 2020 года Lada XRay была продана в количестве 11 970 экземпляров, в то время как результат 4x4 составляет 16 582 реализованных штуки, Largus – 22 076 штук, Vesta – 60 944 штуки, а Granta – 71 922 штуки.