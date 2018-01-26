Появились рисунки седана в модификации Sport

Пульс

Вот так будет выглядеть «заряженная» Lada Vesta: первые изображения

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26 января 2018

В базе «Роспатента» появились изображения «заряженного» седана Lada Vesta, пишет «Российская газета». Как сообщалось ранее, производство новинки начнется уже в феврале, а до дилеров автомобиль доберется в апреле.

[Главное автомобильное противостояние России: Lada Vesta vs Hyundai Solaris](https://motor.ru/testdrives/vestasolaris.htm)

Главное автомобильное противостояние России: Lada Vesta vs Hyundai Solaris

Внешность новинки практически в точности повторяет дизайн прототипа, дебютировавшего в 2016 году на Московском автосалоне. От обычной «Весты» спортивный седан будет отличаться окрашенной в черный цвет крышей и зеркалами, задними бампером с диффузором, патрубками выпускной системы, спойлером, «юбками» и особыми колесными дисками.

По предварительным данным, для «Весты» будут предлагаться две спортивные модификации – S-Line и R. Седан получит два мотора: 140-сильный агрегат 1.6 и 1,8-литровый двигатель мощностью 149 лошадиных сил, который позже форсируют до 180 сил.

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«Заряженная» Vesta также станет комплектоваться заниженной подвеской с иными пружинами и амортизаторами, мощными тормозами и доработанной «механикой».

В декабре прошлого года прототип спортивной «Весты» заметили на стоянке одного из официальных дилеров. Это был тестовый автомобиль, предназначенный для доводки шасси и силовой установки.

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