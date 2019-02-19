Subaru привезет в Женеву «адреналиновый» кроссовер

Годом позже состоялся дебют Viziv Future Concept, а в 2016-м был представлен Viziv-7, который трансформировался в серийный кроссовер Ascent. В позапрошлом году дебютировали сразу два Viziv-концепта: Performance и Performance STI . После анонса многие СМИ посчитали, что они лягут в основу WRX и WRX STI следующего поколения.