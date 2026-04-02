Владельцы Belgee помогли создать спецверсию кроссовера X50+

В продажу пошёл кроссовер Belgee X50+ Onyx. Бренд Belgee выводит на рынок специальную версию кроссовера Belgee X50+ на российском рынке. Комплектация Оникс/Onyx отличается максимальным уровнем оснащения и предлагачет особые элементы оформления. Новинка будет стоить от 2,8 млн рублей, а с учётом скидки по программе трейд-ин — на 100 тыс. рублей меньше.