Опубликовано 02 апреля 2026, 10:351 мин.
Владельцы Belgee помогли создать спецверсию кроссовера X50+
В продажу пошёл кроссовер Belgee X50+ Onyx. Бренд Belgee выводит на рынок специальную версию кроссовера Belgee X50+ на российском рынке. Комплектация Оникс/Onyx отличается максимальным уровнем оснащения и предлагачет особые элементы оформления. Новинка будет стоить от 2,8 млн рублей, а с учётом скидки по программе трейд-ин — на 100 тыс. рублей меньше.
© Belgee
Кузов Belgee X50+ Onyx окрашен эмалью «чёрный металлик», плюс автомобилю положены красные тормозные суппорты, 18-дюймовые колёсные диск и небольшой спойлер сзади. Интерьер предполагает чёрно-красную отделку экокожей со вставками из чёрной экозамши на сиденьях.
Специальная версия включает полный перечень оборудования, соответствующий максимальной комплектации Prestige. В создании проекта участвовали члены клуба «Belgee КЛУБ»: в частности, они проголосовали, чтобы этот вариант назвали «Ониксом».
Источник:Belgee
Автор:Алексей Кованов
