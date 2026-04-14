Владельцы кроссоверов Cadillac Lyriq подали коллективный иск против General Motors
В федеральный суд штата Вашингтон подан коллективный иск против General Motors, в котором утверждается, что электрический кроссовер Cadillac Lyriq страдает от массовых дефектов электроники, программного обеспечения и системы управления батареей, способных внезапно сделать автомобиль полностью неработоспособным.
Согласно иску, две владелицы Lyriq — Венди Кокран из Вашингтона и Шарлен Риддл из Флориды — столкнулись с тем, что их автомобили стали полностью непригодны к использованию. Риддл заявила, что GM сообщила ей о необходимости корректировки программного обеспечения, но на тот момент новая прошивка отсутствовала.
Кокран, в свою очередь, не только потеряла время и понесла незапланированные траты, но и получила автомобиль, который теперь стоит заметно меньше уплаченной за него суммы. В иске особо отмечается, что проблемы возникают в электрике, модулях управления батареей, программном обеспечении, причем выход из строя одной системы может запустить цепную реакцию и сделать машину полностью неподвижной.
Ключевой момент иска заключается в том, что GM знала о проблеме еще до начала продаж — на основе предсерийных испытаний, инженерных отчетов, гарантийных обращений, записей от дилеров и жалоб клиентов, — но продолжила рекламировать Lyriq как надежный премиальный электромобиль.
