Владельцы кроссоверов Cadillac Lyriq подали коллективный иск против General Motors

В федеральный суд штата Вашингтон подан коллективный иск против General Motors, в котором утверждается, что электрический кроссовер Cadillac Lyriq страдает от массовых дефектов электроники, программного обеспечения и системы управления батареей, способных внезапно сделать автомобиль полностью неработоспособным.

Согласно иску, две владелицы Lyriq — Венди Кокран из Вашингтона и Шарлен Риддл из Флориды — столкнулись с тем, что их автомобили стали полностью непригодны к использованию. Риддл заявила, что GM сообщила ей о необходимости корректировки программного обеспечения, но на тот момент новая прошивка отсутствовала.

Кокран, в свою очередь, не только потеряла время и понесла незапланированные траты, но и получила автомобиль, который теперь стоит заметно меньше уплаченной за него суммы. В иске особо отмечается, что проблемы возникают в электрике, модулях управления батареей, программном обеспечении, причем выход из строя одной системы может запустить цепную реакцию и сделать машину полностью неподвижной.

Ключевой момент иска заключается в том, что GM знала о проблеме еще до начала продаж — на основе предсерийных испытаний, инженерных отчетов, гарантийных обращений, записей от дилеров и жалоб клиентов, — но продолжила рекламировать Lyriq как надежный премиальный электромобиль.

Читайте также:

— В России рухнул рынок пикапов

— Назван главный недостаток нового кроссовера «Москвич» М90

— Российские продажи Honda выросли в 4,6 раза за год