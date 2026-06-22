Власти Латвии не смогли убрать русские названия с дорожных знаков

«На 318 дорожных знаках в Латвии до сих пор можно прочитать надписи «Москва», «Витебск «или другие названия российских или белорусских городов. Инициатива по их замене, представленная правительству, пока не принята», — пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на портал LSM.

Представители Департамента аналитики безопасности дорожного движения CSDD ранее отмечали, что частичное заклеивание дорожных знаков не является оптимальным решением.

Впрочем, по мнению чиновников, поскольку речь идёт только об указателях направлений, исчезновение названий городов не должно существенно повлиять на безопасность движения.

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