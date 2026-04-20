Водители продолжают получать многотысячные штрафы из-за мошенников

«Как рассказала <...> одна из жертв аферы — москвичка Елена, первые счета на оплату в 5,5 тысяч рублей она обнаружила на странице в „Госуслугах“. Там говорилось, что девушка должна оплатить проезд по платной трассе М12 в октябре и декабре 2025 года. Казус в том, что ни она сама, ни её чёрная „Тойота“ по этой дороге не ездили», — говорится в публикации.

Согласно фотографиям с камер, нарушение совершил белый Volkswagen. На его номерном знаке одна буква была неаккуратно заклеена другой, из-за чего система распознавания ошиблась и насчитала оплату владелице чёрной Tpyota. Елена переживает, что вскоре получит новые штрафы за текущий год — ведь непонятно, как долго злоумышленник разъезжал с переклеенным номером. Женщина обратилась за помощью в «Автодор», поскольку именно эта организация отвечает за выставление счетов на платных магистралях.

