Опубликовано 22 мая 2026, 08:071 мин.
Водителям напомнили чреватые лишением прав нарушения ПДД
«Газета.Ru» перечислила нарушения ПДД, за которые водителя лишат прав. Автомобильный юрист Лев Воропаев перечислил «Газете.Ru» наиболее серьёзные с точки зрения законодательства нарушения. Чаще всего судебные разбирательства по этим делам заканчиваются лишением прав на управление транспортным средством.
© Нейросеть
С высокой долей вероятности водителя лишат водительского удостоверения, если он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного или другого опьянения. К аналогичным последствия приведёт отказ от медицинского освидетельствования.
Оставление места дорожно-транспортного происшествия также чревато лишением прав. Но если по первым двум пунктам санкция составляет лишение сроком от 1,5 до 2 лет и штраф от 45 тыс. рублей, то уехавшему с места аварии можно отделаться штрафом в 1 тыс. рублей.
Минимальное наказание может быть назначено, если автомобилист не заметил касания и не имел умысла скрываться. Но факт отсутствия умысла будет необходимо доказывать.
Источник:«Газета.Ru»
Автор:Алексей Кованов