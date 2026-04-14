Водителям назвали самое уязвимое место китайских автомобилей

Автомобили становятся чувствительнее к качеству дорог, и это мировая тенденция, объясняют эксперты. Тяжёлую «неубиваемую» подвеску заменяют на более лёгкую и точную, поскольку в Европе и Китае машины годами ездят по идеальному покрытию. Но российские условия вносят свои коррективы: то, что хорошо за границей, здесь может не сработать.

Ситуацию усугубляет переход с медных радиаторов на алюминиевые — в сочетании с огромными решётками радиатора с крупными ячейками, которыми отличаются большинство современных китайских автомобилей.

По словам экспертов, наибольший риск повреждения радиатора возникает летом на скоростных трассах — здесь любой камешек летит с силой пули. К тому же в жару выше тепловая нагрузка на двигатель, и любое отклонение от нормы скажется быстрее. В городе тоже никто не застрахован: в крупных городах есть шоссе с интенсивным движением, где можно наткнуться на щебень после дорожных работ или выпавший из самосвала.

