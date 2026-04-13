Tank отменил большие скидки на свои внедорожники

Выгоды касались экземпляров 2024 и 2025 годов выпуска. Теперь, чтобы приобрести Tank 500, нужно заплатить от 7,1 до 8,8 млн рублей, а стоимость Tank 700 составляет от 8,9 до 14,2 млн рублей.

Между тем, в Калининграде вскоре наладят производство рамных внедорожников Tank 300. Старт сборки машин запланирован на второй квартал 2026 года.

Сотрудничество компаний «Грейт Волл Мотор Рус» и «Автотор Авто Холдинг» предполагает поэтапное углубление технологии производства автомобилей, а также наращивание уровня локализации.

