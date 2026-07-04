Опубликовано 04 июля 2026, 09:381 мин.
Водителям объяснили, чем опасны светофоры с обратным отсчётом
Власти Могилёва признали обратный отсчёт на светофорах опасным. В ГАИ белорусского города посчитали, что таймеры могут провоцировать опасное поведение участников дорожного движения, повышая риск дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы считают, что такие светофоры провоцируют «эффект последней секунды».
© Айтехникс
Водители нередко ускоряются, чтобы успеть проехать перекресток, когда остаётся одна секунда до смены сигнала. В то же время пешеходы могут выбегать на проезжую часть, когда остаётся две-три секунды.
Светофоры, оборудованные таймерами обратного отсчета стали привычной частью российских и белорусских дорог, помогая водителям и пешеходам ориентироваться во времени смены сигналов.
Впрочем, некоторые города отказываются от систем обратного отсчёта. В их числе — Санкт-Петербург, где таймеры частично заменили буквенными аббревиатурами.
Так, аббревиатура «АУ» означает «адаптивное управление», «РУ» — «ручное управление», «ОУ» — «операторское управление».
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Источник:Телерадиокомпания «Могилев»
Автор:Алексей Кованов
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