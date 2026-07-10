Опубликовано 10 июля 2026, 18:391 мин.
Водителям привели пример, когда, пропустив «скорую», можно получить штраф
Автоэксперт Шкуматов: водитель, пропустивший «скорую», может быть оштрафован. Российская правовая система построена таким образом, что вводитель не всегда имеет вариант законного выхода из сложной ситуации. Так, пункт ПДД, обязывающий уступить дорогу спецтранспорту, прямо противоречит запрету на выезд за стоп-линию, отмечает руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.
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«Бездушные алгоритмы камер фиксации нарушений фиксируют лишь сухой факт: автомобиль пересек стоп-линию — лови штраф. Была там „скорая“ или нет? Бремя доказательства своей невиновности переложено целиком и полностью на плечи автовладельца», — отмечает Шкуматов.
По мнению автоэксперта, производителям систем фиксации нарушений необходимо обновить алгоритмы работы дорожных камер, чтобы появилась возможность отслеживать подобные ситуации.
Ещё один вариант развития событий, предлагаемый Шкуматовым, — внесение чётких оговорок, освобождающих водителей от ответственности за вынужденные действия
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