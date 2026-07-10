Водителям привели пример, когда, пропустив «скорую», можно получить штраф

«Бездушные алгоритмы камер фиксации нарушений фиксируют лишь сухой факт: автомобиль пересек стоп-линию — лови штраф. Была там „скорая“ или нет? Бремя доказательства своей невиновности переложено целиком и полностью на плечи автовладельца», — отмечает Шкуматов.

По мнению автоэксперта, производителям систем фиксации нарушений необходимо обновить алгоритмы работы дорожных камер, чтобы появилась возможность отслеживать подобные ситуации.

Ещё один вариант развития событий, предлагаемый Шкуматовым, — внесение чётких оговорок, освобождающих водителей от ответственности за вынужденные действия

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