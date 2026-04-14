Водителям рассказали, что делать, если в автосервисе поцарапали машину и идут в отказ

«Необходимо, в акте приема-передачи транспортного средства указать, что при оказании услуг был поврежден автомобиль. Если сервис не даёт никаких документов (в том числе этот акт), обязательно следует снять повреждения на видео», — отметил юрист.

Воропаев посоветовал автомобилистам снимать видео таким образом, чтобы было понятно, что транспортное средство находится в сервисе. Кроме того, нужно запечатлеть адрес и наименование техцентра.

После следует вызвать сотрудников правоохранительных органов, чтобы они зафиксировали обстоятельства произошедшего.

После инцидента важно оценить ущерб и направить автосервису претензию с требованием добровольно возместить убытки. Если мастерская откажет, нужно обратиться в суд. С высокой вероятностью суд взыщет не только стоимость ущерба, но и штраф за отказ удовлетворить требования потребителя.

