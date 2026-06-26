Водителям рассказали, что делать в случае заправки плохим бензином

Абрамов советует: если мотор не заводится, не крутите стартер без остановки — это усилит поломку. Немедленно вызывайте эвакуатор и отправляйтесь в автосервис. Чётко опишите механику все признаки неисправности, а затем ждите заключения. По сути, исходов может быть только два.

Первый и самый лучший расклад — топливная система не пострадала. Тогда достаточно слить бензин, промыть бак и заменить фильтр. Эксперт настоятельно рекомендует попутно поменять масло в моторе: нет гарантии, что примеси не повлияют на его характеристики. После этого остаётся залить качественное топливо — и можно снова быть на ходу. Второй сценарий — более тяжёлый: поломка насоса или форсунок. Ремонт обойдётся в разы дороже, чем в первом случае.

У автовладельца есть рычаги влияния: АЗС отвечает за некачественное топливо по закону. До ремонта нужно официально вызвать представителей заправки (заказным письмом) для осмотра автомобиля и отбора проб.

На СТО проведут диагностику и возьмут образцы топлива. Важно сохранить все акты и чеки — они понадобятся для претензии. Затем следует отправить досудебную претензию на имя руководителя АЗС с указанием даты, марки и объёма топлива.

Если машина завелась и двигается, пусть и с перебоями, не обязательно сразу ехать в сервис. Абрамов рекомендует долить в бак качественное топливо (желательно премиум-класса) — скорее всего, работа двигателя восстановится.

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