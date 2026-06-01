Водителям рассказали, кому в 2026 году срочно нужно пройти техосмотр

«Первая категория транспортных средств, которым в этом году надо пройти техосмотр — это, естественно, такси, каршеринг, автобусы, микроавтобусы, а также другие коммерческие транспортные средства, которые используются для перевозки пассажиров за плату. Они должны, в случае если их возраст не превышает пять лет, проходить техосмотр ежегодно. Если они старше пяти лет, то каждые полгода», — сообщил адвокат.

По его словам, грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонны проходят техосмотр по-разному в зависимости от возраста. Машины моложе пяти лет — раз в год, те, что старше пяти лет, — раз в полгода. Эти же требования распространяются на грузовики, используемые для перевозки пассажиров.

Воропаев добавил, что учебные автомобили должны проходить техосмотр раз в полгода. Для легковых машин действует другое правило: если автомобиль старше четырёх лет, при любых регистрационных действиях в ГИБДД (например, постановке на учёт) требуется пройти технический осмотр.

