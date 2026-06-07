Водителям рассказали о перспективах новой версии кроссовера Tenet Т8

«Ожидается, что доля новинки в общем объеме продаж Т8 займет 50% и увеличит его долю в модельном ряду Tenet на 10 — 15%, так как привлечет новых покупателей за счет более доступной цены. Не всем потенциальным клиентам требуется три ряда сидений в салоне и полный привод, при этом вместительный багажник и экономия топлива более востребованные опции при выборе автомобиля», — комментируют в пресс службе ГК «АвтоСпецЦентр».

В компании подчеркнули, что главные соперники новинки — Haval F7, Geely Atlas и Belgee X70. При этом новая версия T8 выгодно отличается вместительным багажником и топливной экономичностью.

Ранее флагманский кроссовер Tenet T8 предлагался в России только в 7-местном трёхрядном исполнении. Новая пятиместная версия отличается просторным задним рядом и вместительным багажником: 889 литров в стандартной компоновке и до 1930 литров при сложенном заднем диване.

Новая модификация T8 оснащается турбированным двигателем объёмом 1,6 л, развивающим 186 л.с. и максимальный крутящий момент 275 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатая преселективная роботизированная КПП с двумя «мокрыми» сцеплениями. Расход топлива: минимальный на трассе — 6,3 л/100 км, в смешанном цикле — 7,7 л/100 км, в городе — 9,6 л/100 км.

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