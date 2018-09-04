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4 сентября 12:46

Военные пересядут на Lada Vesta Cross

Машины будут использовать для сопровождения колонн и патрулирования

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Военная полиция и автоинспекция планируют использовать автомобили Lada Vesta Cross для сопровождения воинских колонн и патрульной службы.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны, в настоящее время ведомство тестирует специальную модификацию «Весты», подготовленную для нужд армии. Предполагается, что такие машины будут выполнены в темно-зеленом цвете, оснащены спецсигналами и радиостанциями.

Представители Волжского автозавода подтвердили изданию, что ведут переговоры с министерством о поставках автомобилей Vesta Cross, но разгласить подробности договоренностей отказались.

Сейчас военные используют для патрульной службы и сопровождения колонн автомобили Ford Focus и UAZ Patriot.

В настоящее время в линейке Lada есть два автомобиля во «вседорожной» версии Cross – седан и универсал. Дорожный просвет этих автомобилей по сравнению с обычными «Вестами» увеличен на 25 миллиметров – до 203 миллиметров.

Модель предлагается с моторами 1.6 и 1.8, выдающими 105 и 122 силы соответственно. Двигатели могут работать в паре с пятиступенчатой «механикой». Наиболее мощный агрегат также доступен с пятиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Цены на седан Vesta Cross начинаются от 763,9 тысячи рублей, а на универсал – от 795,9 тысячи рублей.

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