Военные пересядут на Lada Vesta Cross

Модель предлагается с моторами 1.6 и 1.8, выдающими 105 и 122 силы соответственно. Двигатели могут работать в паре с пятиступенчатой «механикой». Наиболее мощный агрегат также доступен с пятиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Цены на седан Vesta Cross начинаются от 763,9 тысячи рублей, а на универсал – от 795,9 тысячи рублей.