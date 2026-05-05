Volga подала заявку на регистрацию нового товарного знака в России

Соответствующие документы поступили в ведомство 27 апреля и были опубликованы 28 апреля.

Заявка подана сразу по 14 классам Международной классификации товаров и услуг. В перечень вошли не только автокомпоненты и запчасти, но и технические жидкости, смазочные материалы, антикоррозионные препараты, ручные инструменты, осветительное и климатическое оборудование. Кроме того, компания планирует выпускать под новым знаком канцелярские товары, текстиль, одежду, обувь, коврики, игрушки и даже плакаты.

Напомним, о возрождении легендарной марки Volga официально объявили в феврале 2026 года. Серийное производство автомобилей под этим брендом должно начаться уже во втором квартале 2026 года, а продажи в официальных дилерских центрах стартуют в третьем квартале.

На старте портфель бренда будет представлен тремя моделями: кроссоверы K40 (сегмент D-SUV) и K50 (сегмент C-SUV), а также седан бизнес-класса C50.

