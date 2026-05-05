Volkswagen не продаст гоночный Golf R

Новый гоночный автомобиль Volkswagen получил название Golf R 24h. Для его создания компания объединилась с командой Max Kruse Racing, которая последние три года выступала на Нордшляйфе на Golf GTI Clubsport 24h. Концептуальная версия уже представлена как демонстрация направления развития.

Автомобиль построен на базе серийного Golf R, но получил серьёзный аэродинамический обвес. В комплект вошли увеличенный передний сплиттер, вентилируемый капот, расширенные колёсные арки, высокое заднее антикрыло и соответствующий диффузор. Гоночная версия заметно ниже дорожной и обута в настоящие спортивные колёса с гоночной резиной (сликами).

Внешне новый автомобиль напоминает существующий GTI Clubsport 24h, что логично, учитывая использование общей платформы и участие одной команды. Однако дизайн, вероятно, ещё претерпит изменения в ходе дальнейших разработок перед гоночным дебютом, запланированным на 2027 год.

Главное новшество по сравнению с предшественником находится под капотом и трансмиссией. Вместо переднего привода, как у GTI Clubsport 24h, Golf R 24h оснастили полным приводом, что роднит его с дорожной версией «горячего» хэтчбека.

Читайте также: Названы самые экономичные кроссоверы Toyota в 2026 году

На трассе Нюрбургринг разбился засекреченный прототип Audi RS6

В России рухнули продажи автомобилей Mazda