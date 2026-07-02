Volkswagen откажется от двух своих брендов

Обсуждения возобновились после успешной продажи контрольного пакета акций в морском двигателестроительном бизнесе Everllence, которая принесла более высокую оценку, чем ожидалось. Однако вырученные средства могут быть быстро поглощены масштабной программой реструктуризации, включающей сокращение до 100 000 рабочих мест и закрытие четырех заводов.

На фоне жесткой конкуренции с китайскими автопроизводителями и высоких затрат на развитие электромобилей советники рекомендуют Volkswagen вернуться к ранее рассматривавшимся вариантам, включая продажу Ducati или проведение IPO Lamborghini. По данным Bloomberg Intelligence, стоимость Lamborghini, которое было приобретено Audi в 1998 году за $ 110 млн, сейчас оценивается более чем в $ 22 млрд. Ducati, купленное в 2012 году за $ 909 млн, также рассматривается как ценный актив.

Несмотря на финансовое давление, не все аналитики уверены, что концерн расстанется с прибыльными брендами — только в прошлом году Lamborghini заработало $ 888 млн. В Volkswagen пока воздерживаются от комментариев.

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