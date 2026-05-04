Volkswagen пересмотрит свою стратегию из-за боязни китайских автобрендов

По словам топ-менеджера, компания должна добиться структурного и устойчивого улучшения ситуации. Ключевые шаги, которые он назвал: оптимизация себестоимости автомобилей без потери потребительских качеств, значительное урезание административных расходов, повышение эффективности заводов, ускорение разработки новых технологий и скорости принятия решений.

При этом Антлиц — не первый руководитель, кто предупреждает о кризисе привычной модели VW. Ещё в июле 2025 года тогдашний глава Porsche (нынешний гендиректор всей группы) Оливер Блюме говорил сотрудникам: «Модель, которая отлично работала десятилетиями, больше не применима в текущих условиях».

Концерн уже начал масштабную реструктуризацию. В письме акционерам Блюме сообщил, что в течение ближайших четырёх лет в Германии будет ликвидировано около 50 тыс. рабочих мест.

Помимо этого, Volkswagen намерен снизить глобальное годовое производство до 9 млн автомобилей, чтобы избежать перепроизводства. Для сравнения: до пандемии компания выпускала более 10 млн машин в год, а в 2018 году — свыше 11 млн. В прошлом году объём производства уже упал до 8,9 млн.

В ближайшие месяцы Volkswagen также намерен уменьшить «сложность модельного ряда и технологических платформ». Это означает, что часть моделей и модификаций будет сокращена, а количество унифицированных платформ уменьшится.

Рост китайских конкурентов и общее охлаждение рынков уже отразились на квартальной отчётности. За первые три месяца 2026 года продажи снизились у всех массовых брендов концерна, кроме Škoda.

