Volkswagen показал обновлённый Taigun с технологичным салоном

Taigun выпускается с 2021 года и продаётся в Индии и Мексике. Его длина — 4221 мм, что больше, чем у бразильской Tera и европейского T-Cross. По габаритам он близок к китайским моделям Tharu XR и T-Cross.

Обновлённый Taigun выделяется переработанной передней частью, напоминающей уменьшенный Tiguan. Дизайн заимствован у китайского Tharu XR (совместное предприятие SAIC и VW). Более узкая решётка радиатора, изменённые фары и аккуратные воздухозаборники делают облик современным, но не перегруженным.

Внешность в целом осталась прежней, за исключением новых 17-дюймовых легкосплавных дисков и свежей цветовой гаммы. Сзади Taigun получил обновлённую светодиодную графику задних фонарей во всю ширину кузова и слегка изменённый бампер.

В салоне Taigun появились 10,1-дюймовая мультимедиа и 8-дюймовая цифровая приборка (в большинстве версий). Среди новых опций — вентилируемые передние сиденья с электрорегулировкой водителя, увеличенный панорамный люк, беспроводная зарядка, подсветка салона и, в комплектации GT, искусственная кожа.

