Volkswagen покажет на Пекинском автосалоне четыре новых модели для китайского рынка

Среди новинок — электрические кроссоверы VW ID. Aura T6 (совместно с FAW) и VW ID. Unyx 09 (разработан с XPeng), а также серийная версия AUDI E7X от SAIC.

Однако самой интересной с точки зрения цены стал концепт Jetta X Concept — недорогой электрический кроссовер с брутальным дизайном в стиле Dacia.

Ожидается, что серийная версия Jetta X, построенная на китайской платформе Compact Main Platform (CMP), появится у дилеров FAW уже до конца 2026 года.

Главная интрига — предполагаемая цена: менее 100 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации). Jetta становится для Volkswagen тем же, чем была Skoda (которая уходит из Китая после падения продаж) — бюджетным брендом с упором на доступность.

К 2028 году Jetta выпустит пять новых моделей, четыре из которых будут электрифицированными. В целом, Volkswagen Group к 2030 году предложит в Китае около 50 электрифицированных моделей, включая 30 полностью электрических, и планирует запустить 20 новых электромобилей уже в 2026 году.

