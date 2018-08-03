Volkswagen задумался о «заряженном» электрокаре

Спортивное подразделение Volkswagen рассматривает возможность выпуска «заряженного» электрокара. Его построят на базе модели из I.D.-линейки: вероятно, это будет хэтчбек I.D. или кроссовер I.D. Crozz. Об этом в интервью издания Autocar рассказал глава Volkswagen R Йост Капито.

«Если мы выпустим R-версию электромобиля, — сказал Капито — то это будет настоящая R модель, или все усилия будут напрасны». По словам топ-менеджера, модель спортивного электрокара пока существует лишь в виде идеи: электрические технологии настолько быстро эволюционируют, что в компании даже не готовы назвать приблизительный срок ее выпуска.

Перед разработчиками R-версии электрокара будет стоять задача соблюсти баланс между производительностью, запасом хода и удобством в повседневном использовании. Именно он будет определять какая модель ляжет в основу «заряженного» электромобиля.

Одной из причин почему спортивное подразделение Volkswagen обратило внимание на электрокары стала победа марки в скоростном подъеме на гору Пайкс Пик. 680-сильный электрический спортпрототип I.D. R проехал почти 20-километровую трассу Пайкс Пика за 7 минут 57,148 секунды, улучшив на 16 секунд время Себастьена Леба и Peugeot 208 T16.