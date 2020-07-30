Volkswagen вывел на тесты новый кроссовер, который появится в России

В компании позиционируют новинку как «народный» кроссовер – недорогой автомобиль, построенный на платформе Skoda Karoq. Название модели будет разниться в зависимости от рынка: в США и Латинской Америке она появится под именем Tarek, а в России будет известна как Tharu.
Прототип, замеченный в Аргентине, закамуфлирован лишь частично: от посторонних глаз скрыли переднюю и заднюю части автомобиля. Именно там кроются основные отличия от китайского аналога Tharu, который уже продаётся. Глобальный вариант получил другую радиаторную решётку, обновлённый логотип и новые бамперы.
Фото: Autoblog.com.ar
В Аргентине новинка появится с 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, который сочетается с шестидиапазонной автоматической коробкой и передним приводом. Позже в продажу поступит версия с более мощным двигателем 2.0.
На сегодняшний день Volkswagen представлен в России седанами Polo, Jetta и Passat, а также кроссоверами Tiguan, Teramont и Touareg. Новинка Tarek, она же Tharu, расположится на ступень ниже Tiguan и станет самым доступным кроссовером в модельной линейке. Ранее сообщалось, что производство Tharu запустят на заводе в Нижнем Новгороде до конца 2020 года.