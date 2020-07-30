Volkswagen вывел на тесты новый кроссовер, который появится в России

В компании позиционируют новинку как «народный» кроссовер – недорогой автомобиль, построенный на платформе Skoda Karoq. Название модели будет разниться в зависимости от рынка: в США и Латинской Америке она появится под именем Tarek, а в России будет известна как Tharu.

Прототип, замеченный в Аргентине, закамуфлирован лишь частично: от посторонних глаз скрыли переднюю и заднюю части автомобиля. Именно там кроются основные отличия от китайского аналога Tharu, который уже продаётся. Глобальный вариант получил другую радиаторную решётку, обновлённый логотип и новые бамперы.